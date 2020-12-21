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الإثنين، 21-12-2020 10:46 ص

مصر تكشف موعد التطعيم بلقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، يوم امس الأحد، عن موقف مصر من السلالة الجديدة من كورونا التي ضربت بعض دول العالم.

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وقال حسني في تصريحات تلفزيونية، إنه "حتى هذه اللحظة لم تظهر لدينا آثارا للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، ولكن علينا أن ننتبه جيدا ونكون حذرين".

 

وأضاف، أن "سبب زيادة الحالات هو الأماكن المغلقة إلى جانب انتشار مرض الأنفلونزا في الشتاء وهو ما يساعد على انتشار كوفيد-19".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن البروتوكول المصري يضع معايير خاصة للعلاج خلال أول 12 يوما للإصابة، وبرنامج آخر لما بعد 12 يوما من الإصابة".


وحول حظر السفر من وإلى بريطانيا، أكد حسني أن مصر تتابع الأمر بشكل دقيق وستتخذ القرار المناسب عند اللزوم.


وحول اللقاح المستخدم في مصر، أكد أن مصر تستخدم اللقاح الصيني لأنه أكثر أمانا ونفس الفكرة العلمية المستخدمة هي فكرة لقاح الدرن.


وأشار إلى أن "مصر عندما اختارت لقاحا تخيرت الفكرة العلمية وليس الدولة، وأن كل الأبواب مفتوحة لجميع اللقاحات".

 

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن موعد التطعيم باللقاح الجديد في مصر، مؤكدا أن التطعيم سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل في مصر على الفئات الأولى".


وعن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، أكد حسني، أن مصر تراقب اللقاح عن كثب وأنه سيكون من اللقاحات الموجودة في مصر عندما تنتهي الدراسات الروسية والعالمية عليه.

 

سبوتنيك

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