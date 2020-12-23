الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

%10.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الارصاد تحذر من طقس الخميس

كتلة هوائية باردة و أمطار غزيرة في طريقها للمملكة

مصر تلغي احتفالات رأس السنة

التربية: ترقية 189 معلما وإداريا لشمولهم بنظام الرتب

الحنيطي يستقبل السفير السعودي

قرارات لمجلس الوزراء

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

الأربعاء، 23-12-2020 04:13 م

مصر تلغي احتفالات رأس السنة

33-74-1200x675


الوكيل الإخباري- قررت الحكومة المصرية إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات في عيد رأس السنة الميلادية بسبب دخول البلاد في الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع الحكومة الذي انعقد الأربعاء، على ”تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين“، مشيرا إلى أنه ”تم التنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد الحملات للتأكد من عدم وجود تجمعات خلال الفترة المقبلة وضبط المتراخين في الالتزام بالتعليمات“.


وأضاف مدبولي أن ”الحكومة تسعى لتجنب الدخول في الحظر الجزئي وتحاول بقدر الإمكان تجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، التي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات“.

 

المصدر: إرم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe351054236045fe324d1d0

بوتين يعلق على تغيير القيادة في الولايات المتحدة

مجلس-2-1200x675

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

temp-48

جدل واسع بعد قرار ترامب بالعفو عن حلفائه

20200406_1586195628-501

أردوغان يطلب من أوروبا وأمريكا فتح صفحة جديدة في علاقاتهم مع تركيا

download

الشرطة الإماراتية تعلن طريقة للحماية من الابتزاز الإلكتروني

56037749_303

مقتل 3 ضباط شرطة في إطلاق نار وسط فرنسا

أخبار متعلقة
5fdb44fd4c59b77ec3557b21

مصر تصدر بيانا بعد مصرع 3 عسكريين جزائريين