مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس و أمطار رعدية

الوكيل الإخباري - قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أمس الأحد، إن البلاد تشهد نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

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وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، من على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد تدريجيا بمرور الوقت لتشمل باقي المحافظات.



وفي هذه الحالة من عدم الاستقرار ستسقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط الصعيد، بينما تكون متوسطة الشدة إلى الغزيرة أحيانا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة.

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