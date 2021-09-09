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الخميس، 09-09-2021 03:20 م

مصر تواصل فتح وتشغيل معبر رفح البري

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات المصرية عن استمرار فتح وتشغيل معبر رفح البري اليوم الخميس بين الجانبين.

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وأشارت المصادر المسؤولة المصرية عن تشغيل المعبر إلى استمرار التشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.


يذكر أن السلطات المصرية، أعلنت عن تشغيل المعبر استثنائيا منذ 16 أيار الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات وعبور العالقين بين الجانبين.

 

المصدر: بترا

 

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