الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

إصابة رضيع خلال مهاجمة مستوطنين في نابلس

استمرار تأثير العاصفة الترابية اليوم على السعودية

منظمة الصحة: لا حاجة ملحة لحملات تطعيم جماعية ضدّ جدري القردة

أميركا تفرج عن جزء من مخزون لقاح لـ جدري القرود

المغرب يعلن عن حالات مشتبه إصابتها بـ"جدري القرود"

أجواء معتدلة اليوم في أغلب مناطق المملكة

لا توقف لحركة الطائرات في مطار الملكة علياء

مواطن يقتل ابنه رمياً بالرصاص في إربد

الامن يكشف تفاصيل مشاجرة تلاع العلي ويحذر من نشر اخبار مضللة

الثلاثاء، 24-05-2022 06:29 ص

مصر توافق على تسيير رحلات جوية بين القاهرة وصنعاء

صنعاء


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية المصرية الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن اليمن.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان عبر "فيس بوك"، إن "وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن".


وأضافت أن "شكري أعرب عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

مقتل عسكريين اثنين بهجوم مسلح في باكستان

بايدن 2

بايدن: واشنطن تبحث مع شركائها كيفية الرد على أزمة الغذاء

ض

استمرار تأثير العاصفة الترابية اليوم على السعودية

منظمة الصحة العالمية جديد

منظمة الصحة: لا حاجة ملحة لحملات تطعيم جماعية ضدّ جدري القردة

ت

مقتل 11 مدنيا في هجمات إرهابية في نيجيريا

لقاح ج

أميركا تفرج عن جزء من مخزون لقاح لـ جدري القرود

أخبار متعلقة
ن

لأول مرة .. عدد النازحين قسرا في العالم تجاوز 100 مليون

5202210173824540333376

الأمم المتحدة تحذر: سوء التغذية الحاد يهدد الأطفال في جميع أنحاء العالم

w

العراق ضمن أكثر 5 دول تلوثا بالألغام

ج

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذّر من موجة جفاف عالمية

50167fdc6

مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دولار للاجئين السوريين والدول المستضيفة

52022620178953961839

الأمم المتحدة: لا أرقام موثقة بشأن عدد القتلى بحرب أوكرانيا