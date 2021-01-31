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الأحد، 31-01-2021 04:20 م

مصر.. توجيه من السيسي لتوفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب

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الوكيل الاخباري - كشف وزير النقل والمواصلات المصرية، كامل الوزير، اليوم عن توجيه من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيساهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب في مصر.

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وأشار الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، إلى أن السيسي وجه للتنسيق مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال الحديد والصلب لإنتاج قضبان سكة الحديد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية، وقال: "يتم التنسيق لانشاء مصنع لانتاج قطبان السكة الحديد".


وأكد كامل الوزير أن تلك الخطوة "ستوفر العملة الصعبة ويمكن من توفير فرص عمل للشباب المصري".

وأضاف أن الدولة "في حاجة لإنتاج 50 ألف طن لتغطية احتياجاتها، وسيكون الانتاج نصف مليون طن، وسيتم تصدير القضبان للدول الأخرى".

كما أعلن وزير النقل والمواصلات المصري في الجلسة العامة للبرلمان عن وضع الوزارة خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقان، تم الانتهاء من 732 منها وتطوير نظم التحكم.

وفي يونيو/ حزيران، تسلمت مصر دفعة أولى قوامها 22 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية، من أصل 1300 عربة.

وتأتي هذه الدفعة من عربات السكك الحديدية، في إطار صفقة بقيمة مليار و16 مليون يورو، مع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا"، ووصف وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، هذه الصفقة بأنها "الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية".

 

سبوتنيك

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