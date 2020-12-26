مصر .. توضيح بشأن تعطيل الجامعات والمدارس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن القرار المنسوب للوزير، خالد عبد الغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، عار عن الصحة.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وأشارت إلى انه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



