السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 03:40 م

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

مصر .. توضيح بشأن تعطيل الجامعات والمدارس

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن القرار المنسوب للوزير، خالد عبد الغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت إلى انه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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