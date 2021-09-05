الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك

القتال في بنجشير مستمر.. وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية

3 طفلات سخّرهن والدهن يمثلن أمام مدعي عام الأحداث الأحد

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

مصر.. جدل كبير حول تصميم أكبر مسجد في أفريقيا

رويترز: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

إيطاليا تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق تجاوز 5% بعد محنة الوباء

علماء يتوصلون لتقنية تقضي على السرطان الشرس

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

يوتيوبر يرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

الأحد، 05-09-2021 12:34 ص

مصر.. جدل كبير حول تصميم أكبر مسجد في أفريقيا

image (2)


الوكيل الإخباري - أثار تصميم السلالم في مسجد مصر الكبير المسجد الأكبر في أفريقيا جدلا كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين رأوا أيضا أن هناك صعوبة في الوصول إلى بواباته.

وقال المصدر وفق سكاي نيوز إن السلالم المتدرجة مجرد شكل جمالي لمعالجة فرق المنسوب بين التبة العلوية اللي بُني عليها المسجد، والساحة السفلية.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر الحكومي أن المسجد خصصت له 10 بوابات و30 مصعدا كهربائيا لتسهيل دخول المصلين والزوار إلى قاعاته وساحاته.


والمسجد مُقام، حسب المصدر، على هضبة ارتفاعها 24 مترا، ويحده من جهة الجنوب طريق محمد بن زايد، ومن الشمال ساحة الشعب، ويوجد في قلب الحي الحكومي، ويقع على بُعد 5 دقائق من مقر مجلسي الوزراء والنواب بالعاصمة الجديدة.


موقع المسجد


ويندرج المسجد الذى سيكون أحد أكبر مساجد مصر والعالم، ضمن مشروع ضخم يحمل اسم «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، ويضم إلى جانب المسجد مركزا ثقافيا مكونا من 4 مبان ومركز تجاري ثقافي.


ويتركز العمل حاليا في المسجد على التشطيبات وتنسيق الموقع، وجرى الانتهاء من تركيب المئذنتين وتشييد القباب الإسلامية فوق الساحات والمبان والمركز الإسلامي.


الطراز المملوكي


ويقول جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار في جامعة القاهرة، إن المسجد الكبير ومركز مصر الثقافي يتم إنشاؤهما على الطراز المصري المملوكي المعروف بأنه أحد أروع الأشكال في تاريخ الآثار الإسلامية والمعمار المصري.


ويضيف أستاذ الفنون الإسلامية، إن المباني الضخمة على ذات الطراز تتمتع بتنسيق حضاري وجمالي مبهر، حتى أن بعضها يُطلق عليه وصف «الحجر ينطق»، وهو ما يجري تنفيذه في المسجد الكبير.


ويشير عبد الرحيم إلى أن هذا النمط يتميز بالمآذن الكبيرة، والجدران المليئة بالزخارف والتي تكون أغلبها عبارة عن آيات من القرآن الكريم، فضلاً عن زخارف وفنون هندسية في الشكل المعماري ذاته.

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6133eb4a4236046343445bb3

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك

12516420_0-73-1023-576

القتال في بنجشير مستمر.. وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية

6133ec5139cea

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

6133d01e4236041fbe183253

رويترز: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

1-1164515

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

image (1)

يوتيوبر يرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

أخبار متعلقة
1-1461238

مصر.. تفاصيل ضبط عصابة العملات المشفرة

612ff22650286

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

مصر

مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

ق

مباحثات مصرية قطرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

612d578b4c59b76a4824fcd6

الكويت بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تشمل الوافدين المصريين

6129f3404c59b72581702fbc

مصرع 4 أشخاص غرقا أثناء تنقيبهم عن الآثار في مصر