مصر.. حريق هائل في مدينة نصر -فيديو

الوكيل الإخباري-تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق شب بأحد العقارات السكنية المحيطة بمول سيتي ستارز بمدينة نصر.

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تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى الشقق الكائنة بإحدى العقارات بمحيط مول سيتي ستارز بدائرة قسم أول مدينة نصر.



بالانتقال تبين نشوب حريق بالطابق الثالث والذي امتد للطوابق العليا، إلى أن تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.



وأجرى رجال الحماية المدنية عملية التبريد بعد السيطرة على ألسنة اللهب لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

مصراوي

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