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الإثنين، 20-06-2022 04:06 م

مصر.. حصر أراضي البلاد بأمر من السيسي

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر الحكومة بحصر أراضي الدولة تمهيدا للقيام ببعض المشروعات.

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وأوضح مدبولي أن السيسي وجه خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاصة برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرؤوس الحية في المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق.

وأشار إلى أنه طالب بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك توجيه آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة في العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.

 

 

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