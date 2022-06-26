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الأحد، 26-06-2022 03:27 م

مصر .. حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف رسمياً

حساب-نيرة-اشرف-انستقرام


الوكيل الإخباري-نقلت وسائل اعلام مصرية قرار محكمة جنايات المنصورة اليوم الأحد بحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، وتأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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ونظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

 

 

مصراوي

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