مصر .. حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف رسمياً

الوكيل الإخباري-نقلت وسائل اعلام مصرية قرار محكمة جنايات المنصورة اليوم الأحد بحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، وتأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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ونظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.



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