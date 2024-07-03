مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية وتغييرات في 20 حقيبة وزارية الأربعاء

الوكيل الإخباري- أكد مصدر حكومي مصري مطلع أن الوزارة الجديدة ستؤدي مراسم حلف اليمين الدستورية اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وأشار إلى أنه سيتم، عقب أداء اليمين، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء المصري بتشكيله الجديد.

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وأوضح المصدر أن هناك تغييراً وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية، لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، مشدداً على أن التغيير الوزاري سيشمل ما يزيد على 20 حقيبة وزارية، وقال إن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.



وأكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه ستتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.



الأهرام











