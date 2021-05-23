الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 04:34 م

مصر.. حل مشاكل 200 سائق عالق بالمعبر الليبي

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الوكيل الإخباري- أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، رصد استغاثة سائق مصري، من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة، هو و200 سائق آخرين، إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي.

وفي التفاصيل، أوضح طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن "من بين ما تم رصده عبر الخط الساخن، استغاثة أحد المواطنين، من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي، موضحا أنه عالق بالمعبر بسيارته، حيث يمتلك سيارة شحن كبيرة، وهو الأمر نفسه المنطبق على أكثر من 200 سائق عالق بالمعبر، ويرغبون في العودة الى مصر".

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من جانبها، قامت المنظومة بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الخارجية، وتم التواصل مع مسؤولي ميناء مساعد البري، وذلك من قبل مساعد الوزير بالقطاع القنصلي للشكاوي، والتحقق من هوية المواطنين، والسماح لهم بالعبور والعودة إلى الأراضي المصرية، وإزالة أسباب الشكوى.


وفي حادثة أخرى، أشار طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لاستغاثة أحد المواطنين، والتي أفاد خلالها بأن "والدته البالغة من العمر نحو 64 عاما تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع، وبدا عليها الاعياء الشديد مؤخرا حيث بلغت نسبة الاكسجين في الدم 53%، وأنها مازالت متواجدة بالمنزل، مطالبًا بنقلها لوحدة الرعاية المركزة بأي مستشفى حكومي".


هذا وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في هذا الصدد".

 

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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