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السبت، 05-12-2020 03:00 م

اعتراف بخطأ في الإجراءات

مصر .. دعوى للتعويض على تجميد أموال حسني مبارك قريبا

مبارك
حسني مبارك


الوكيل الإخباري - علق محامي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، فريد الديب، على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بإلغاء التجميد المفروض على أموال الرئيس الأسبق وأسرته.

وأكد الديب أنه "سوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن الرئيس مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، بحسب قوله، وفقا لتصريحاته مع صحيفة "الوطن" المصرية.

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ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، اليوم، صورة لوالده في "تويتر"، وأرفقها بآية من "القرآن الكريم": "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".
وأضاف: "الحمد والشكر لله، اللهم أغفر لأبي، وارحمه، واعف عنه، واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب".


جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية أعلنت يوم أمس الجمعة، أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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