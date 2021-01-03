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الأحد، 03-01-2021 07:33 ص

يجري بصفة دورية تحاليل طبية

مصر.. رئيس مجلس الشورى الأسبق ينفي إصابته بكورونا

صفوت
صفوت الشريف


الوكيل الإخباري - نفى رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق صفوت الشريف، إصابته بفيروس كورونا، لافتا أن ما تردد خلال الساعات الماضية عن إصابته بالعدوى عارٍ تماما عن الصحة.

من جهتها، ذكرت تقارير صحفية أن الشريف يجري بصفة دورية تحاليل طبية وكشوفات للاطمئنان على حالته، وأنه بالفعل كان في أحد المستشفيات الكبيرة لمتابعة حالته الصحية، وليس كما تردد بسبب إصابته بكورونا.

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وكانت مصادر إعلامية متنوعة قد أعلنت خلال الساعات الماضية إصابة الشريف بالفيروس ونقله إلى المستشفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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