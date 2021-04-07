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الأربعاء، 07-04-2021 10:59 ص

مصر.. زلزال بقوة 4.3 درجة

alexandria
مدينة مرسى مطروح


الوكيل الاخباري - تعرضت مصر، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية، بلغت قوتها 4.3 درجة، على مقياس ريختر.

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وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بتسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزّة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، غربي مصر.

 

ووقعت الهزة الأرضية الساعة 3 فجرا و32 دقيقة و25 ثانية، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.


وبلغت قوة الهزة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على خط عرض 32.9922 شمالا، وخط طول 27.8457 شرقا، وعمق 105 كم.


وأشار معهد البحوث الفلكية، إلى أنه لم يرد إليه ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة حتى الآن.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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