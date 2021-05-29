مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام

الوكيل الإخباري- أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، أن بلاده سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدولية بـ 3 آلاف جندي من الرجال والنساء.

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وأكد حافظ، أن مصر تعمل من أجل تحقيق الإتساق بين حفظ السلام وبناء السلام في إطار رئاستها الحالية للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة عام 2021.

وقال السفير في تغريدة اليوم السبت، عبر حسابه في "تويتر": " إن التاسع والعشرين من مايو يصادف اليوم العالمي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومصر من بين الدول الرائدة التي تدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ مساهمتها في المهمة في الكونغو في عام 1960" مشيراً إلى أن "مصر هي سابع أكبر مساهم بأكثر من 3000 جندي حفظ سلام من الرجال والنساء".

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظ السلام في 29 مايو من كل عام، وفقاً لقرار الجمعية العامة في 24 فبراير 2003، وتم إختيار هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة في عام 1948.



المصدر- روسيا اليوم









