الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشديد العقوبات على مخالفات السير القاتلة

الأعيان يتبرع بـ5 آلاف دينار لصالح الأسرّة البيضاء

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي بين وزارتي الثقافة الأردنية والتايلندية

صندوق النقد يتوقع نموا أقوى للاقتصاد الأردني في 2022

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العبيدات والخريسات

ساري الأسعد: الدراما الأردنية تعتمد نظام الفزعة

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء على شكل عيدية ؟ الافتاء تجيب

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

الأربعاء، 27-04-2022 04:19 م

مصر .. سحب احدى انواع الشعيرية المقلية لاحتوائها على مادة سامة

الطريقة الاصلية للأندومي


الوكيل الإخباري-أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر سحب عينات احدى انواع الشعيرية المقلية بالأسواق لتحليلها والوقوف على مدى سلامتها.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه تبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

وينشر مصراوي تفاصيل الأفلاتوكسينات وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.

اضافة اعلان


ما هي الأفلاتوكسينات
تم تحديد عدة مئات من السموم الفطرية المختلفة، ولكن السموم الفطرية الأكثر شيوعا والتي تشكل مصدرا للقلق على صحة الإنسان والماشية تشمل الأفلاتوكسينات والأوكراتوكسين ألف والباتولين والفيومونسنات والزيارالينون والنيفانول والدييوكسي نيفالينول.


وتظهر السموم الفطرية في السلسلة الغذائية نتيجة لتلوث المحاصيل بالعفن قبل الحصاد وبعده سواءً بسواء.


ويمكن أن يحدث التعرض للسموم الفطرية على نحو مباشر بتناول الأغذية الملوثة وعلى نحو غير مباشر عن طريق الحيوانات التي تغذت على أعلاف ملوثة، ولاسيما حليب هذه الحيوانات.

مصادر إنتاج الأفلاتوكسينات
تُعد الأفلاتوكسينات من أشد السموم الفطرية سمية وتنتجها بعض أنواع العفن (الرشّاشية الصفراء والرشّاشية الطفيلية) التي تنمو في التربة والنباتات العطبة والدريس والحبوب.


وتشمل المحاصيل التي كثيرا ما تتضرر من أنواع الرشّاشية المتعددة، الحبوب (الذرة والذرة الرفيعة والقمح والأرز)، والبذور الزيتية (فول الصويا والفول السوداني وعباد الشمس وبذور القطن)، والتوابل (الفلفل الشيلي والفلفل الأسود والكزبرة والكركم والزنجبيل) والثمار الجوزية (الفستق واللوز والجوز وجوز الهند وجوز البرازيل).


اتلاف الكبد
كما يمكن أن توجد السموم في لبن الحيوانات التي تتغذى على أعلاف ملوثة، في شكل أفلاتوكسين M1، ويمكن أن تؤدي جرعات الأفلاتوكسين الكبيرة إلى تسمم حاد (التسمم بالأفلاتوكسين) وقد تهدد الحياة، وعادة ما يكون ذلك عن طريق إتلاف الكبد.


الأفلاتوكسينات قد تسبب سرطان الكبد
وقد ثبت أيضا أن الأفلاتوكسينات سامة للجينات، أي أنها تضر بالحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين ويمكن أن تسبب السرطان في أنواع الحيوانات، كما تشير البيّنات إلى أنها قد تسبب سرطان الكبد في البشر.


كيف يمكن الحد من المخاطر الناجمة عن السموم الفطرية؟
من الأهمية ملاحظة أن العفن الذي ينتج السموم الفطرية يمكنه أن ينمو على طيف من المحاصيل والأغذية المختلفة وأن يدخل في عمق الأغذية لا أن ينمو على سطحها فحسب، وعادة ما لا ينمو العفن على الأغذية التي تُجفف وتُحفظ جيدا، ولذا فإن التجفيف الفعّال للسلع والحفاظ على جفافها، أو تخزينها على نحو الملائم، يُعد تدبيرا فعّالا لمكافحة نمو العفن وإنتاج السموم الفطرية.


طرق الحد من مخاطر السموم الفطرية:
1- فحص الحبوب الصحيحة (ولاسيما الذرة والذرة الرفيعة والقمح والأرز)، والتين المجفف والثمار الجوزية مثل الفول السوداني والفستق واللوز والجوز وجوز الهند وجوز البرازيل والبندق، التي عادة ما تلوث جميعها بالأفلاتوكسينات بحثاً عن آثار العفن، والتخلص منها إذا بدت متعفنة أو باهتة اللون أو منكمشة.


2- تجنب الإضرار بالحبوب قبل أو أثناء تجفيفها، وعند تخزينها، حيث إن الحبوب العطبة أكثر تعرضاً لهجوم العفن وبالتالي للتلوث بالسموم الفطرية.


3- شراء الحبوب والثمار الجوزية طازجة قدر الإمكان.
4- التأكد من تخزين الأغذية على نحو ملائم وحمايتها من الحشرات والجفاف والحرارة الزائدة.
5- عدم الاحتفاظ بالأغذية لفترات ممتدة قبل استخدامها.

 

مصراوي

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_8e47e56b18e5615a6bc22a7e61b535b7

موسكو تعلن تدمير أسلحة منحت لكييف

ffc9a76e4f88b66c863df72bab4ef694_XL

استعداداً لليلة 27 رمضان في السعودية .. تعقيم الحرم المكي

9999999999999

فرنسا .. انقطاع خدمة الانترنت عن العديد من المدن

2022-637864879594362006-436

لبنان.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودي مركب الهجرة

thumbs_b_c_bc9ef3fcb32ca05c558959a55728b6e9

السودان.. 176 قتيلا و220 إصابة في أحداث غرب دارفور

Russia_Ukraine_Mariupol_Explainer_31803--86904

القوات الروسية تسيطر على قرى في دونباس