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الإثنين، 24-05-2021 12:30 م

مصر: شكوك حول قدرة اثيوبيا على توليد الكهرباء الفترة القادمة

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الوكيل الإخباري- شكك وزير الري المصري محمد عبد العاطي في قدرات سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في شهر أغسطس المقبل.

وقال الوزير المصري خلال تصريحات متلفزة: "أشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل، مصر في جعبتها العديد من الأوراق خلال الفترة القادمة".

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وتابع: "لا استبعد ذهاب مصر لمجلس الأمن الدولي، مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني، أنا طول الوقت قلق من قضية السد الأثيوبي وبدون القلق لن أعمل، لكن أنا مطمئن لأننا دولة قادرة ولدينا قيادة وهذا يطمئن كل المصريين وهي قيادة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر".


وتابع: "94% من إثيوبيا موارد خضراء من مياه الأمطار، و94% من مصر صحراء، ومصر بها مليار متر مكعب من مياه الأمطار مقابل 900 مليار متر مكعب في إثيوبيا، ولديها 55 مليار متر من المياه في بحيرة تانا وعدد آخر من السدود و40 مليار من المياه الجوفية المتجددة"، مؤكدًا أن توربينات السد الإثيوبي غير جاهزة للتشغيل حتى الآن.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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