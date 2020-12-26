مصر.. ضحايا في حريق بمستشفى لمرضى كورونا

الوكيل الإخباري - لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا بمدينة العبور، في محافظة القليوبية بمصر.

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وشهد مستشفى الأمل بمدينة العبور ، والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حريقا بقسم العناية المركزة ، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.



وبمساعدة سيارات الإطفاء تمت السيطرة وإطفاء الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق بالحادثة .

المصدر : روسيا اليوم

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