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السبت، 26-12-2020 01:45 م

مصرع 7 أشخاص

مصر.. ضحايا في حريق بمستشفى لمرضى كورونا

ديالا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا بمدينة العبور، في محافظة القليوبية بمصر.

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وشهد مستشفى الأمل بمدينة العبور ، والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حريقا بقسم العناية المركزة ، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.


وبمساعدة سيارات الإطفاء تمت السيطرة وإطفاء الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق بالحادثة .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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