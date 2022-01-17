الإثنين 17-01-2022
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الإثنين، 17-01-2022 06:19 ص

مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات

مصر النيل


الوكيل الإخباري - تنخفض درجة الحرارة في مصر على كافة أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، خلال ساعات النهار والليل.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على كافة أنحاء البلاد.

 


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى الطقس سيكون شديد البرودة خلال الليل، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتصل درجة الحرارة إلى أقل من 5 درجات.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، انخفاض درجة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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