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السبت، 24-07-2021 06:56 م

مصر.. طقس غير معتاد بالبلاد وشواطئ الإسكندرية تحذر من السباحة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - كشفت الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد تشهد هذه الفترة طقسا حارا رطبا نهارا وخصوصا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

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وقالت الأرصاد إن الجو سيكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، مشيرة إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية رفح والعريش، وأقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.


كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدي لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 إلى مترين.


وواصلت شواطئ الإسكندرية في مصر رفع الرايات الحمراء والتي تعني خطر النزول إلى مياه البحر، بعد زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بشكل لا يسمح بالسباحة.


وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اللواء جمال رشاد "تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ".


وأشار رشاد إلى أنه جرت الاستعانة بمعدات "الجيت سكي" للمساعدة في عمليات الإنقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

 

وحذرت الإدارة في بيان لها رواد الشواطئ من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وناشدتهم الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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