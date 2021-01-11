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الإثنين، 11-01-2021 03:52 م

في تصريحات لصحيفة مصرية

مصر.. عمرو موسى يكشف تطورات حالته الصحية

عمر
عمرو موسى


الوكيل الإخباري - كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وقال موسى، في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية ، إنه ما زال موجودا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعزل، وهو بخير وحالته مستقرة.

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وعن الوضع الصحي لزوجته، قال إن حالتها في تحسن وبخير وموجودة في نفس مستشفى العزل الموجود هو بها.


يذكر أن عمرو موسى، أجرى مسحة يوم 31 ديسمبر الماضي والتي جاءت إيجابية، وأعلن مكتبه الإعلامي ذلك، حيث تواجد موسى في منزله ثم نقل للمستشفى بناء على أوامر الأطباء المتابعين لحالته، وخلال 13 يوما على إصابته كان هناك تحسن في حالته الصحية، وفقا لمكتبه الإعلامي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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