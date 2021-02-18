مصر.. قتلى وجرحى في حادث مروع

الوكيل الاخباري - شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين.

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وتلقت قوات الإسعاف في أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفين، ووجه على الفور، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.



وتنوعت الإصابات فى الحادث، ما بين كسور ونزيف وجروح متفرقة وكدمات بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وكشفت التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يقل عددا من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية أثناء سفرهم من مصر إلى السودان عبر الطرق البرية، وأن الحادث وقع بعد تصادم الأتوبيس بشاحنة نقل محملة بالأسمنت، وأسفر الحادث عن إصابة 46 شخصا، ومن بين المصابين 9 أطفال دون سن العاشرة.

روسيا اليوم

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