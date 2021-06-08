الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : منصة درسك مع التعليم الوجاهي العام المقبل

الإفراج عن العنوز والدعجة خلال ساعات

وزير الصحة : عودة التعليم الوجاهي هو المأمول في الفترة القادمة

رئيس الوزراء يؤكد اهمية تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

هذا سبب تحليق طائرات سلاح الجو في سماء عمان

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج

ارتفاع عدد شهادات منشأ غرفة تجارة عمّان 15% خلال 5 أشهر

تنويه من عمليات خلية الأزمة

إرادة ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

موعد عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 08-06-2021 11:28 ص

مصر: قرار وزاري يمنع غير المطعمين من العمل بالقطاع السياحي

60bf1eda4c59b76b3557c944


الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة السياحة في مصر، أن الوزير، خالد العناني، بصدد إصدار قرار وزاري يمنع عمل غير المطعمين ضد فيروس كورونا بالقطاع.

اضافة اعلان
 

ونقلت "الوطن" عن المصدر قوله إن "خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصدد إصدار قرار وزاري بمنع المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة ومراكز الغوص والبازارات السياحية من تشغيل العمالة غير الحاصلة على التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي لا تمتلك شهادة من وزارة الصحة بحصولها على جرعات التطعيم"، مؤكدا أن "وزارة السياحة لن تسمح بوجود أي عمالة بالقطاع السياحي غير حاصلة على التطعيم بحلول الشتاء المقبل".

وأوضح المصدر أن "إيمان الدولة بأهمية السياحة، منحت العاملين بالقطاع السياحي الأولوية للحصول على التطعيم حماية لهم وللسياح، إضافة إلى منح المقصد السياحي المصري الفرصة لجذب أكبر عدد من السياح الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة تؤمن بأن صناعة السياحة هي إحدى ركائز الاقتصاد المصري".

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن العاملين في فنادق القاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف عامل، بدأووا في الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق "الوطن".

من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، إن "الأسابيع المقبلة ستشهد أيضا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، فضلا عن العاملين بفنادق الأقصر وأسوان، موضحا أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي إجباريا وليس اختياريا وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي".

وأكد أنه "بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يمنع حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك"، موضحا أن "مسؤولي وزارة الصحة أخطروا كل العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ممن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من مصل كورونا بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري، وأن عملية تطعيم العاملين بالمحافظتين بدأت أوائل شهر أبريل الماضي".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bf33f54c59b73353320368

إيران: نقترب من رفع كافة أشكال العقوبات بنتائج مشرفة

thumbs_b_c_607431ae5bf46b04a0cd835e0b8e9a0a

القوات الأمريكية 'قلقة' من الطائرات المسيرة في العراق

2899787b-22f9-4bbe-87ef-f3c013fc263c_16x9_1200x676

زعيم كوريا الشمالية يٌفاجىء العالم بفرض قيود غريبة في بلاده !

thumbs_b_c_05db5876d3fc5625875b592b323cbbc5

الإكوادور تسعى لاستئناف العلاقات مع روسيا

ألمانيا

شاهد - فيضانات كبيرة في ألمانيا

thumbs_b_c_724b1464595252258fc95eff2f419506

ضربة جديدة يتلقاها نتنياهو من داخل حزبه

أخبار متعلقة
60bdf2224236041ae865f0f9

وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع روسيا

60bdf2224236041ae865f0f9

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم

60af2e6e4c59b7262a24b905

السيسي في جيبوتي لبحث التعاون الأمني والاقتصادي

60adf8d14c59b704c27cf6f6

تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

صحة

الصحة المصرية توضح بشأن سلالة الفطر الأسود القاتلة

60a0b8f14c59b756a53589da

أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة