مصر: قرار وزاري يمنع غير المطعمين من العمل بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة السياحة في مصر، أن الوزير، خالد العناني، بصدد إصدار قرار وزاري يمنع عمل غير المطعمين ضد فيروس كورونا بالقطاع.

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ونقلت "الوطن" عن المصدر قوله إن "خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصدد إصدار قرار وزاري بمنع المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة ومراكز الغوص والبازارات السياحية من تشغيل العمالة غير الحاصلة على التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي لا تمتلك شهادة من وزارة الصحة بحصولها على جرعات التطعيم"، مؤكدا أن "وزارة السياحة لن تسمح بوجود أي عمالة بالقطاع السياحي غير حاصلة على التطعيم بحلول الشتاء المقبل".



وأوضح المصدر أن "إيمان الدولة بأهمية السياحة، منحت العاملين بالقطاع السياحي الأولوية للحصول على التطعيم حماية لهم وللسياح، إضافة إلى منح المقصد السياحي المصري الفرصة لجذب أكبر عدد من السياح الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة تؤمن بأن صناعة السياحة هي إحدى ركائز الاقتصاد المصري".



في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن العاملين في فنادق القاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف عامل، بدأووا في الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق "الوطن".



من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، إن "الأسابيع المقبلة ستشهد أيضا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، فضلا عن العاملين بفنادق الأقصر وأسوان، موضحا أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي إجباريا وليس اختياريا وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي".



وأكد أنه "بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يمنع حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك"، موضحا أن "مسؤولي وزارة الصحة أخطروا كل العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ممن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من مصل كورونا بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري، وأن عملية تطعيم العاملين بالمحافظتين بدأت أوائل شهر أبريل الماضي".

المصدر: روسيااليوم