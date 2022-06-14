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الثلاثاء، 14-06-2022 02:55 م

مصر.. قناة السويس تصدر قرارا بشأن ناقلات النفط والغاز

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بتخفيضات لناقلات النفط الخام حتى نهاية 2022.

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وأضافت هيئة قناة السويس، في بيان لها، أن "ناقلات النفط متجهة إلى موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي، ومتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي وحتى ميناء كوشين في غرب الهند، تحصل على تخفيض قدره 35% من رسوم العبور العادية".

وأوضحت الهيئة، أن "الناقلات العاملة حتى الموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين، ستحصل على تخفيض 75%، وكذلك الناقلات العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية، ابتداءً من كولومبيا وبين موانئ آسيا، بدءا من ميناء كراتشي وما شرقه".

كما أعلنت هيئة قناة السويس، تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022، والتي تتراوح من 20% حتى 75%.

ووفقا لبيان صادر عنها، ستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأمريكي، والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

ولفت البيان، إلى أن الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة؛ ستحصل على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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