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الإثنين، 20-06-2022 04:56 م

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر، استعداد وفد مصري لزيارة العراق لإنشاء محطة مياه ضخمة على نهر الفرات تشبه محطة مياه بحر البقر في مصر.

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وعرضت وزارة الري المصرية التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة لدولة العراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية –الديوانية - البصرة).

وصرح وزير الري المصري محمد عبد العاطي بأنه وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه ، فقد قام كل من الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف بزيارة لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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