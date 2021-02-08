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الإثنين، 08-02-2021 03:14 م

استقرت رصاصة فى رأسه

مصر.. مصرع رجل أعمال شهير بـ13 رصاصة

مصرع
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت وسائل الإعلام المصرية أن مجهولين قاموا بالهجوم على رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مصرعه في الحال.

ووفقا للتحريات أطلق المجهولين 13 رصاصة على المجني عليه، حيث استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

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وذكرت التحريات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده في مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه لرفضه عمل المتهمين لديه في المزرعة.


وعقب تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة المصرية معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات.

 

وطلبت تحريات المباحث، وبدأت فى استجواب المتهمين بعد أن ألقى القبض عليهم بمعرفة قوات الشرطة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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