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الإثنين، 22-02-2021 08:37 م

بعد انقلاب مركبته

مصر.. مصرع رجل أعمال معروف بحادث سير

طك
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي رجل الأعمال المصري ياسين عجلان  حتفه وأصيبت زوجته وسائق سيارته بكسور وجروح، بعد أن انقلبت سيارتهم بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين.

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وتلقى أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي القاهرة-الإسكندرية أمام جسر بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون ووجود فتاة ومصابين.


وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إثرها إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة يملكها رجل الأعمال ياسين عجلان (68 عاما).


ونُقلت جثة رجل الأعمال لمشرحة مستشفى وادي النطرون وتم تحويل المصابين للمستشفى للعلاج، فيما يجري تحرير محضر بالواقعة.
وعجلان هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "الأصيل"، وكان عضوا سابقا في مجلس الشعب المصري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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