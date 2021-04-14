الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 05:06 م

مصر.. مصرع قائد قوات أمن شرم الشيخ

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الوكيل الإخباري- لقي قائد قوات أمن شرم الشيخ العميد إيهاب عبدالعاطي رفاعي، مصرعه متأثرا بإصابته في حادث سير اليوم الأربعاء، وذلك عقب انقلاب سيارته أثناء توجهه لقضاء إجازة مع أسرته.

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وانقلبت سيارة رفاعي على بعد 25 كيلو مترا تجاه شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع قائدها العميد إيهاب عبدالعاطي رفاعي، قائد قوات الأمن بمدينة شرم الشيخ، 50 عاما من محافظة الجيزة، من قوة مديرية أمن جنوب سيناء.

وتبين أن الضابط نقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، مصابا بنزيف داخلي، وكسر بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفارق الحياة فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وانتقلت إلى مستشفى شرم الشيخ قيادات مديرية الأمن، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتحديد سبب الحادث، وجرى استخراج تصريح بدفن الجثمان.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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