الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 12:55 م

مصر .. مصرع 10 أشخاص نصفهم أجانب جراء حادث سير في أسوان

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الوكيل الإخباري-وقع صباح اليوم حادث مرورى بطريق أبو سمبل، قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 5 أجانب، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل، وأصيب 14 آخرين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

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على الفور تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين، بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

 

 

اليوم السابع

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