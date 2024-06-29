مصر.. مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات في انقلاب حافلة سياحية

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع 5 أشخاص وإصابة 59 آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا عن وقوع حادث بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي وتوجهت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتبين بالانتقال لموقع الحادث وقوع ضحايا ومصابين، فتم نقل الضحايا (5 أشخاص) إلى مستشفى العلمين التخصصي، وتم نقل (26 مصابا) على المستشفى المذكور، وتم نقل( 27 مصابا) لمستشفى الضبعة المركزي، فيما نقل (6 مصابين) لمستشفى الحمام المركزي، لتلقي الخدمات العلاجية.