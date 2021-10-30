مصر .. مقترحات لحل أزمة تكدس الطلاب منها إلغاء اجازة السبت

الوكيل الإخباري-تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر، غدا الأحد، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء للحكومة المصرية وعلى رأسها طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة المصرية بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

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في هذا السياق، طالب النواب في مصر ، وزارة التربية والتعليم المصرية ، بإعلان خطة واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ علي أرض الواقع لمواجهة أزمة الكثافة الطلابية في المدارس، متقدمين بمقترحات للقضاء على هذه الأزمة.



تعيين مدرسين جدد

اقترح النائب المصري محمد عبدالله زين الدين، توفير معلمين بشكل كاف يسد العجز بعيدا عن فكرة التطوع التي قد لا تكون مجدية في مختلف المناطق، وكذلك من خلال سرعة تشغيل المدارس التي تم الانتهاء منها مؤخرا.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المدارس الجديدة تم الانتهاء من إنشائها بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة، إلا أنها لم تدخل حيز التشغيل بسبب العجز في عدد المعلمين.



إلغاء إجازة السبت

بدوره، قدّم النائب المصري محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، اقتراحًا برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ موجهًا إلى وزير التربية والتعليم المصري بشأن تقليص كثافة الفصول والتي تصل ١٢٠ و١٣٠ طالبًا بالفصل إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين صباحًا ومساء غير المُجدي للمعلم والطالب.

وتقوم فلسفة ذلك الاقتراح برغبة للمدارس ذات الكثافة العالية، على إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة، فماذا لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها على فترتين مختلفتين صباحًا ومساء.



تقليل أيام الدراسة

من جانبه، اقترح النائب المصري عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، تعديل السياسات الإدارية المختصة بقواعد الحضور المدرسي؛ بما يستلزم من تفعيل نظام المناوبات والأيام البديلة في الحضور المدرسي، عن طريق خفض عدد أيام الدراسة الأسبوعية من 5 أيام إلى ثلاثة.

وأضاف إمام، في مقترحه: يتم تقسيم الطلاب في الفصل إلى مجموعتين؛ حيث يحضرون بالتناوب يومًا ويومًا، دون الاختلاط بينهم؛ بما يسهم في تقليل الأعداد مع تكثيف الدراسة.

أين خطة الحكومة المصرية ؟

فيما تساءل النائب المصري إيهاب منصور، قائلاً: ما خطة وزارة التربية والتعليم المصرية لتجنب هذه الخطورة حالياً؟ والخطة المستقبلية لتقليل الكثافات؟ وأيضاً شكوى العديد من المدارس من قلة عدد المعلمين، وحجم العجز في أعداد طاقم التدريس، وتكاليف سد هذا العجز؟



كما تساءل عضو مجلس النواب المصري عن آلية الاستعانة بالـ36 ألف معلم ؟، وكذلك إمكانية تقسيم الأعداد على مجموعات بحيث تحضر كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع لتقليل الكثافات.

صدى البلد

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