مصر : مقتل 3 أشخاص واصابة 8 بانهيار مبنى سكني في أسيوط

الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انهيار منزل مكون من 4 طوابق شرق مدينة أسيوط المصرية.

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وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بشأن وقوع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحارة درويش في حي شرق أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 3 جثث و8 مصابين، وما زالت قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الأنقاض للبحث عن باقي سكان العقار.



وأكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد أن جهود البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل، مشيرًا إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و 5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملات الميكانيكية لرفع الأنقاض وانتشال المفقودين.



وأشار المحافظ إلى أن الإحصاءات الأولية للحادث تشير إلى نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة، وتم استخراج 3 جثث من سكان المنزل.





يارب سلم.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط وأنباء عن وفيات والبحث عن ناجين تحت الأنقاض pic.twitter.com/b68kxNMB2e July 1, 2024

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