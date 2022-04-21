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الخميس، 21-04-2022 11:26 ص

مصر .. مواعيد الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان

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الوكيل الإخباري- تبدأ الليلة أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان في مصر ، وقد نشر موقع اليوم السابع موعد وتواريخ الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان ، حيث ليلة القدر  ، وذلك على النحو الآتى

ليلة 21  تبدأ من مغرب الخميس 21-4-2022 حتى فجر الجمعة 22-4-2022

- ليلة 23 تبدأ من مغرب السبت 23-4-2022 حتى فجر الاحد 24-5-2022

- ليلة 25 تبدأ من مغرب الاثنين 25-4-2022 حتى فجر الثلاثاء 26-4-2022

- ليلة 27 تبدأ من مغرب الاربعاء 26-4-2022 حتى فجر الخميس 27-4-2022

- ليلة 29 تبدأ من مغرب الجمعة 29-4-2022 حتى فجر السبت 30-4-2022

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اليوم السابع

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