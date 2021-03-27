مصر.. نجاة رضيع بإعجوبة بعد انتشاله من تحت أنقاض العقار المنهار

الوكيل الإخباري - أعلنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة انتشال جثتي شابين سودانيين من تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 10 وفيات.



كما تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثة سيدة تحتضن طفلها الرضيع، نجا بأعجوبة من تحت الأنقاض.

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وعثرت قوات الحماية المدنية المصرية على أسرة مكونة من 5 أفراد، أسفل العقار على قيد الحياة، ويسعى رجال الإنقاذ لانتشالهم.

المصدر : روسيا اليوم

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