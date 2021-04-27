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الثلاثاء، 27-04-2021 01:34 م

مصر.. هزة أرضية جنوب أسوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان، دون خسائر بشرية.

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وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، أن قوة الهزة الأرضية    بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على خط العرض "23.56" شمالا، وخط الطول "32.71" شرقا، وعلى عمق 4 كيلومتر.

وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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