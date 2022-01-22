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السبت، 22-01-2022 07:11 ص

مصر.. هيئة الارصاد تتوقع استمرار موجة البرد الشديد

مصر


الوكيل الإخباري - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن تستمر موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد منذ أيام، لمدة أسبوع آخر.

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وقالت الهيئة في بيان نشرته ليلة الجمعة، إن " تتأثر البلاد بمرتفع جوي سوف يستمر لمدة أسبوع مقبل".


وأضافت: "يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك".


وتتأثر مصر وعدد من دول المنطقة بمرتفع جوي قادم من أوروبا، أدى إلى موجة برد شديدة مصحوبة بتساقط الثلوج.


ووفق الهيئة، فإنه "في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا، وبعض مناطق مصر".


وسجلت درجات حرارة وصلت إلى الصفر في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

 

سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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