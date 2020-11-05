مصر.. هيكل قنبلة بجوار مبنى مجلس الدولة

الوكيل الإخباري - أفاد موقع مصري أن "عامل نظافة" عثر صباح اليوم الخميس على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة المصري في منطقة الدقي، وكان مثبتا أسفل سلة للقمامة.
وفي التفاصيل، فإنه أثناء تنظيف السلة، اشتبه العامل بجسم غريب، وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ.
وعلى الفور، حضرت قوات المفرقعات لبحث الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل قنبلة خال من المتفجرات.
وحضرت السلطات المصرية، لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية.
المصدر :روسيا اليوم
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