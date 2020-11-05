الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 02:35 م

الهيكل خال من المتفجّرات

مصر.. هيكل قنبلة بجوار مبنى مجلس الدولة

مصر
العلم المصري


الوكيل الإخباري - أفاد موقع مصري أن "عامل نظافة" عثر صباح اليوم الخميس على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة المصري في منطقة الدقي، وكان مثبتا أسفل سلة للقمامة.

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وفي التفاصيل، فإنه أثناء تنظيف السلة، اشتبه العامل بجسم غريب، وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ.


وعلى الفور، حضرت قوات المفرقعات لبحث الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل قنبلة خال من المتفجرات.

 

وحضرت السلطات المصرية، لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية.

 

المصدر :روسيا اليوم 

 

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