مصر وتركيا تتبادلان التعازي في حوادث طرق

الوكيل الإخباري - تبادلت مصر وتركيا، الأحد، التعازي على إثر حادثتي سير شهدتهما الدولتان، خلال الساعات الماضية.



وأعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث سير وقع شرقي البلاد الليلة الماضية.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول في بيان :"علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد من الأشخاص جراء انقلاب حافلة كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر".



وأضافت :"نقدم تعازينا إلى مصر".



وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس (100 كيلومتر شرق القاهرة) أن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون في الحادث.

من جهتها، قالت الخارجية المصرية: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".

وأضافت، في بيان: "هذا، وتعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

سكاي نيوز