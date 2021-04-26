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الإثنين، 26-04-2021 02:01 م

مصر: وزير النقل يكشف ما أصاب السكك الحديدية

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الوكيل الإخباري- قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، الاثنين إن السكك الحديدية في البلاد "أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع".

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وأكد الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، أنه كان هناك 3 آلاف عربة قطار مر على 50% منها أكثر من 40 سنة، مضيفا أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات,


كما كشف وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" القاهرية أنه كانت هناك "خردة" بآلاف الأطنان منتشرة على كل خطوط الشبكة.


وذكر الوزير، أن تلك الخردة كان تباع بمزادات وهمية "بتراب الفلوس"، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

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