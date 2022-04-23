السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 11:52 ص

مصر.. وفاة و13 جريحا بحادث انقلاب ميكروباص في القليوبية

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الوكيل الإخباري-توفي مواطن مصري وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر تجاه بنها قبل نزلة الزقازيق في مصر.

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وفور إخطار مديرية أمن القليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.


هذا وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، حيث تم إخلاء الطريق من آثار الحادث على الجانبين، لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

روسيا اليوم

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