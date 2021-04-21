الأربعاء 21-04-2021
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الأربعاء، 21-04-2021 08:59 م

في عدة مجالات

مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة

علم
علما مصر وليبيا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات الليبية، تنص على التعاون في مجالات التدريب و الصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي.

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وأكدت وزارة الطيران المصرية أن "الدولة المصرية  تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا وذلك في مجال الطيران المدني".


وأضاف وزير الطيران المصري محمد منار خلال لقاء مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي أن "وزارة الطيران المدني المصرية وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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