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الثلاثاء، 16-02-2021 10:57 ص

مطار أربيل الدولي يتعرض لهجوم صاروخي

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الوكيل الاخباري - تعرض مطار أربيل الدولي شمال العراق لهجوم صاروخي من جهة مجهولة.

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وقالت الشرطة العراقية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن ثلاث قذائف هاون سقطت، ضمن محيط مطار أربيل الدولي في سابقة خطيرة. وأضافت ان القوات الأمنية انتشرت في محيط المطار، تحسبا لأي طارئ يحصل.


ولم تذكر الشرطة حجم الخسائر لكنها اكتفت بالقول ان الحادث كان تهديدا لأمن المطار من جهة لم تعرف هويتها.


-- (بترا)

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