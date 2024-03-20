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الأربعاء، 20-03-2024 10:13 ص

مطار أوروبي يعلق تعاملاته مع سلاح الجو الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة في أسكتلندا أنه تم تعليق جميع التعاملات مع سلاح الجو الإسرائيلي بعد انتقادات بسبب هبوط طائرة عسكرية إسرائيلية في مطار غلاسكو بريستويك.

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ونقلت صحيفة "سكوتشمان" عن الحكومة الاسكتلندية تأكيدها أن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع الجيش الاسرائيلي.


وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت مسافرة بين الولايات المتحدة وبئر السبع هبطت في مطار غلاسكو بريستويك، المملوك للقطاع العام، في أكتوبر من العام الماضي.


وقالت الحكومة الاسكتلندية منذ ذلك الحين إنه لم تهبط أي رحلات عسكرية إسرائيلية أخرى في بريستويك.


من جهتها دعت منظمة "Scottish Green MSP" إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة بعد قرار مطار بريستويك


وقال عضو البرلمان الاسكتلنديّ روس جرير، "من الخطأ جدا استخدام المطار بهذه الطريقة"، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي الذي تسيطر عليه.


وأضاف جرير "من المرجح أن تكون هذه الطائرة التي هبطت في بريستويك محملة بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل.


مضيفا أن " عدد الضحايا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يتجاوز 30 ألف شخص، وربما يكون هذا أقل من العدد الحقيقي لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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