الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 10:45 ص

مطار ميونيخ يلغي كل رحلاته غدا الجمعة بسبب إضراب لعمال خدمات

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الوكيل الإخباري - أعلن مطار ميونيخ الألماني، أمس الأربعاء تعليق رحلات الركاب المنتظمة ليوم غد الجمعة، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات، تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار ميونيخ.

وأضاف المطار أنه سيتم استثناء كل الرحلات الخاصة، وبينها الرحلات الإغاثية الخاصة بطوارئ طبية أو تقنية أو غيرها، بالإضافة إلى رحلات المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الذي سيبدأ بعد غد الجمعة.

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وذكر المطار في بيان:" نظرا للإضراب تقدمت شركات مطار ميونيخ لدى وزارة الإسكان والتشييد والنقل في ولاية بافاريا بوصفها الهيئة العليا للإشراف على الطيران لإعفاء المطار في هذا اليوم من التشغيل الإلزامي للنقل الجوي التجاري"، وأشار المطار إلى أنه تمت الاستجابة للطلب.


وبهذا لن يتم تسيير رحلات منتظمة في المطار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح يوم السبت المقبل.


ويزيد عدد الرحلات المنتظمة (السفر والوصول) في ميونخ يوم الجمعة المقبل عن 700 رحلة وذلك حسبما تصريح صدر من متحدث باسم ثاني أكبر مطار في ألمانيا.

 

البيان

 


 




 

 


 

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