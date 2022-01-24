مطالبات دولية بالإفراج عن رئيس بوركينا فاسو المحتجز إثر تمرد عسكري

الوكيل الاخباري - دعت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الإفراج فوراً عن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كابوري، الذي قالت مصادر أمنية إنّه محتجز منذ الأمس في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية عدّة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بالإفراج الفوري عن كابوري وباحترام الدستور وقادة البلاد المدنيين، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم.

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