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الثلاثاء، 27-10-2020 03:53 ص

مطالب دولية بخروج القوات الاجنبية من ليبيا

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الوكيل الاخباري - طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، جميع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، مؤكداً ترحيب واشنطن باتفاق الأطراف الليبية في جنيف على وقف إطلاق النار، فيما بدأ أمس حوار ليبي بإشراف الأمم المتحدة تحضيراً لمنتدى تونس المقرر عقده في التاسع من نوفمبر في تونس.

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وقال بومبيو، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة شجاعة، ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا خلال 90 يوماً بما يتماشى مع الاتفاق.

 

وأضاف بعد وصوله نيودلهي في أول محطة بجولته الآسيوية، إن من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. وقال بومبيو في بيان: «نشيد بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة».

 

وأضاف: «نتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية، مرحباً بانتقال السلطة إلى سلطات تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات».

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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