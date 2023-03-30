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الخميس، 30-03-2023 02:28 م

مظاهرات أمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

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الوكيل الاخباري- نظم محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وتقاطر المعتصمون صباح اليوم إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت وذلك بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومشاركة كثيفة من تجمع "الولاء للوطن"، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعما لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

ومن ثم توجه المعتصمون إلى محيط المصرف المركزي في شارع الحمرا، وحاولوا إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب.

ونجح بعض العسكريين المتقاعدين بتخطي الشريط الشائك أمام مصرف لبنان. كما اقتلعوا أغصان الأشجار المحيطة بمبنى المصرف المركزي وأضرموا النار بها وسط حالة من الغضب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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