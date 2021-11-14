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الأحد، 14-11-2021 12:23 م

مظاهرات في تونس رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

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الوكيل الإخباري-تجمع مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام ساحة البرلمان التونسي، احتجاجا ورفضا للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها شخصيات سياسية وحقوقية، للمطالبة بإنهاء "الحالة الاستثنائية"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان التونسي ، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

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ورفع المتظاهرون في تونس شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، وهتفوا ضد القرارات التي أعلنها، وطالبوه بالرحيل.

روسيا اليوم

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